Рафаэль Надаль становится первым финалистом Мастерса в Риме.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выходит в титульный матч соревнований категории Мастерс в Риме, на которых он получил 2-й номер посева. В полуфинальном поединке Надаль в двух партиях переиграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 8-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рафа по разу в каждом из сетов отличился на приёме, чего ему хватило для достаточно комфортной победы. На неё Рафаэль Надаль потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.
(2) Рафаэль Надаль - (8) Стефанос Циципас - 6:3, 6:4
Полный обзор матча ожидайте чуть позже...
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