суббота, 18 мая 2019 г.

Рафаэль Надаль становится первым финалистом Мастерса в Риме.

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выходит в титульный матч соревнований категории Мастерс в Риме, на которых он получил 2-й номер посева. В полуфинальном поединке Надаль в двух партиях переиграл грека Стефаноса Циципаса, занимающего 8-ю строчку текущего мирового рейтинга. Рафа по разу в каждом из сетов отличился на приёме, чего ему хватило для достаточно комфортной победы. На неё Рафаэль Надаль  потратил чуть менее 1 часа и 50 минут игрового времени.


(2) Рафаэль Надаль - (8) Стефанос Циципас - 6:3, 6:4

 Полный обзор матча ожидайте чуть позже...

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 20:24
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)