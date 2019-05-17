Рафаэль Надаль с минимальными трудностями выиграл испанское дерби в Риме.

(2) Рафаэль Надаль - Фернандо Вердаско - 6:4, 6:0
Очень сложным получилось начало четвертьфинального матча в Риме для одного из фаворитов Мастерса испанца Рафаэля Надаля. Фернандо Вердаско сумел и из себя выдавить теннис, приближенного к его максимуму уровню, и неточностями в игре соперника пользовался почти идеально, так что Рафе в дебюте поединка пришлось бороться и с оппонентом, и с самим собой.
Уже в стартовом гейме встречи Надаль упустил собственную подачу. Рафа вполне мог как отыграться, например в следующем гейме 2-й номер посева не реализовал 2 брейк-поинта, так и отпустить Вердаско в ещё больший отрыв. Фернандо снова добрался до брейкового мяча, но на этот раз Рафаэль подачу удержал.
В середине партии показалось, что Надаль пришёл в себя и стал показывать неплохой уровень игры. Как минимум испанец отыграл брейк и достаточно уверенно держал собственные подачи. Но в концовке сета Надаль чуть было не провалился. Начало собственной подачи Рафа провел настолько неудачно, что подарил Фернандо тройной скрытый сет-болл. Рафаэль вовремя включился в борьбу и отыгрался, а уже в следующем гейме Надаль и сам оформил брейк, который и решил судьбу стартовой партии.
В том, что Вердаско не сумеет удержать высочайший уровень тенниса, сомнений не было. Все-таки Фернандо вчера провел два тяжёлых трехсетовых поединка. Но такого провала от младшего по рангу испанца тоже мало кто ожидал. Если стартовый сет продолжался более часа, то во второй партии Рафа уложился даже менее чем в 40 минут. У Надаля подвисла лишь одна подача, но он отыгрался с трех брейк-поинтов. В остальном же Рафаэль действовал более чем уверенно, как на подаче, так и на приёме. В итоге сет закончился полноценной баранкой для Вердаско, хотя, Фернандо хотя бы на гейм престижа все-таки наработал.
В полуфинале Мастерса в Риме Рафаэль Надаль сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который без борьбы прошёл Роджера Федерера после того, как швейцарец из-за травмы снялся с турнира. Напомним, именно Циципасу Рафа уступил в полуфинале Мастерса в Мадриде.
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