Рафаэль Надаль разгромил Стэна Вавринку на пути в полуфинал турнира в Мадриде.

(2) Рафаэль Надаль - Стэн Вавринка - 6:1, 6:2
Понятно, что форма Стэна Вавринки, его игровые кондиции и даже состояние здоровья сейчас далеки от идеала. Но даже тут в Мадриде за последнюю неделю швейцарский теннисист провел несколько действительно классных матчей, так что рассчитывать на то, что он сумеет навязать борьбу Надалю, вполне можно было. Другой вопрос в том, а не выдавали ли мы желаемое за действительное, учитывая былые заслуги Стэна? Как бы там ни было, матч расставил все по своим местам. И реалии на данную минуту таковы, что Надаль может попросту смести с корта сегодняшнего Вавринку. Тем более, на грунте.
В начале встречи теннисисты обменялись выигранными подачами и затем очки набирал, фактически, только Рафаэль. Испанец оформил два подряд брейка, но это не все - обе подачи Вавринки Надаль сумел взять под ноль, то есть не отдав сопернику ни одного розыгрыша. В концовке стартовой партии был момент, когда из 20-ти последних розыгрышей - 17 выиграл именно Рафа. Это ли не разгром?
Про статистику Стэна на собственных подачах даже и говорить как-то неприлично. Попадание первым мячом - ниже 50-%. Получается, что вторая подача становится крайне важной, а о чем говорить, когда с нее Вавринка за весь сет выиграл всего 1 розыгрыш! В общем, цифры Надаля, которые по всем упомянутым показателям оказались по итогам стартового сета в районе 80-%, говорят сами за себя.
В дебюте второй партии Вавринку хватило чуть надольше. Стэн взял 2 гейма на собственной подаче, но дальше снова начал сыпаться. У швейцарца было действительно много грубых ошибок. Проскакивали и откровенные срывы. В общем, Рафе, который настраивался на солидный бой, разобраться с таким оппонентом было не так уж и сложно. С середины сета испанец организовал 2 брейка и без труда завершил матч разгромом.
Теперь за выход в финал соревнований в Мадриде Рафаэль Надаль поспорит с греком Стефаносом Циципасом, который чуть ранее переиграл чемпиона прошлого года - Александра Зверева.
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