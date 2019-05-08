Кеи Нишикори в двух непростых партиях переиграл квалифайера на старте Мастерса в Мадриде.

(6) Кеи Нишикори - (Q) Уго Дельен - 7:5, 7:5
Дважды не подать на победу в стартовой партии. Не суметь с первой попытки поставить точку во втором сете, а вместе с ним и во всем противостоянии. Именно столько шансов умудрился упустить Кеи Нишикори в своем стартовом поединке на Мастерсе в Мадриде. При этом японский теннисист все равно добился двухсетовой победы, правда, потратить на нее Кеи пришлось куда больше сил и времени, чем стоило бы.
В начале поединка против Уго Дельена перевес Нишикори был настолько велик, что ни о какой интриги даже речи не могло быть. Кеи повел сразу с двумя брейками - 5:1 и даже мог ставить точку в партии еще одним успехом на приеме. Дельен сумел ликвидировать двойной сет-болл у соперника на собственной подаче, но все равно перспективы Уго выглядели весьма туманными.
А он возьми - и отыграйся. Первую попытку подать на стартовый сет Нишикори попросту провалил и для того, чтобы сократить отставание в счете боливийцу понадобился всего 1 брейк-поинт. Кеи попробовал не затягивать дело и тут же сам зацепился на приеме, но Дельен отыграл еще 3 сет-поинта у оппонента и подачу защитил. Японец продолжил буксовать и снова невнятно провел собственный гейм. Во время второй попытки подать на стартовую партию Нишикори снова доигрался до двойного брейк-поинта, на этот раз отыграл его, но с третьей попытки Уго таки сделал камбек реальностью.
Проигрывать стартовый сет в планы Нишикори точно не входило. Моментально после чудесного спасения партии соперником Кеи снова включился в борьбу и с восьмого брейк-поинта в гейме сумел еще раз отличиться на приеме. Лишь с третьей попытки японец, наконец, успешно подал на победу в первом сете.
Быстрого перевеса в начале второй партии Нишикори добиться не удалось. Но все равно именно он первым отличился на приеме и тут же получил возможность подавать на матч. Что произошло в следующем гейме? Правильно - полный провал в исполнении Кеи, который умудрился отдать собственную подачу под ноль. Дельен, правда, снова занервничал и тут же еще раз упустил свой гейм. И со второй попытки Нишикори таки поставил победную точку в противостоянии.
В третьем раунде Мастерса в Мадриде Кеи Нишикори сыграет с победителем матча между Стэном Вавринкой и Гвидой Пельей.
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