Кеи Нишикори переиграл Жо-Вильфреда Тсонгу во втором раунде Ролан Гарроса.

Японский теннисист Кеи Нишикори пробивается в третий раунд Ролан Гарроса - 2019, на котором он получил 7-й номер посева. В матче второго круга Кеи в четырех сетах обыграл местного теннисита Жо-Вильфреда Тсонгу, занимающего 84-ю строчку текущего мирового рейтинга. Кеи вел с брейком в стартовой партии, но проиграв две собственные подачи в концовке сета упустил победу в этом отрезке встречи. Но вот три последующие партии Нишикори оставил за собой и чуть более чем за 3 часа игрового времени оформил итоговую победу в матче.
(7) Кеи Нишикори - Жо-Вильфред Тсонга - 4:6, 6:4, 6:4, 6:4
В третьем раунде Ролан Гарроса Кеи Нишикори сыграет с Ласло Дьере.
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