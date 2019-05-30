Виктория Азаренко в тяжелейшем матче уступила Наоми Осаке во втором раунде Ролан Гарроса.

(1) Наоми Осака - Виктория Азаренко - 4:6, 7:5, 6:3
А ведь знатная битва получилась... Естественно, от встречи двух первых ракеток мира - одной действующей, а второй - бывшей, ожидания были очень серьезные. И, что самое примечательное, девушки действительно порадовали теннисом очень серьезного уровня. Концовка второй партии вообще порадовала настоящей феерией классных ударов и борьбой с полным зашкалом напряжения. Да и в целом, несмотря на то, что матч продолжался почти 3 часа игрового времени, смотрелся он на одном дыхании.
И все это при том, что обе спортсменки свои стартовые поединки выиграли с некоторыми проблемами. Осака и вовсе умудрилась проиграть Анне-Каролине Шмидловой стартовый сет Ролан Гарроса с баранкой. Виктория хоть и справилась с Аленой Остапенко в двух партиях, но к самому теннису в ее исполнении тоже осталось немало вопросов. И если начало отчетной встречи почти убедило в том, что Азаренко со своими трудностями справилась, то в случае с японской теннисисткой мы снова увидели полноценный провал.
Наоми опять очень туго входила в матч. У лидера мирового рейтинга ошибки сыпались, как из рога изобилия. И, по правде говоря, Виктории оставалось лишь стабильно перебрасывать мяч через сетку и ждать очередного неточного удара в исполнении соперницы. А ведь Азаренко старалась не просто передать инициативу Осаке. Белорусская теннисистка действовала плотно и мощно. Так что ошибки от Наоми случались достаточно быстро.
В такой игре Виктория довольно быстро ушла в отрыв с двумя брейками в активе. Осака получать вторую баранку в Париже не хотела и счет размочила. Более того, Наоми потихоньку наладила собственную игру и даже сумела ликвидировать одну упущенную подачу, но на большее японской спортсменке попросту не хватило времени. Со второй попытки, упустив парочку сет-боллов, Азаренко таки оформила победу в стартовой партии.
Второй сет, по правде говоря, стал одним из лучших на всем Ролан Гарросе - 2019 на данный момент. Во-первых, Осака стала играть куда чище, а потому и Виктория сменила свою тактику. Теперь белорусская теннисистка ничего не ждала, а просто и сама пыталась взять инициативу в свои руки. Если посмотреть на голую статистику партии, получается, что обе соперницы перевалили за отметку в 20 чисто выигранных мячей. Более того, обе остались в плюсе по соотношению виннерсов и невынужденных ошибок. А это очень красноречиво говорит о том, насколько фантастического уровень тенниса мы увидели в этой партии.
Почти в самом начале второго сета Виктории пришлось действительно попахать для того, чтобы защитить собственную подачу. Гейм Азаренко выцарапала с четырех брейк-поинтов и моментально сама зацепилась на приеме. Наоми оказалась не такой цепкой и подачу упустила. Белорусская теннисистка повела с брейком - 4:2 и оказалась в двух геймах от победы в матче. Но приблизиться к третьему кругу Виктория не сумела. Снова случился напряженнейший гейм на ее подаче и на этот раз нервы подвели - Азаренко выдала на брейк-поинте двойную ошибку и позволила Осаке вернуться в борьбу.
В целом Наоми очень неплохо прибавила в концовке партии. Все чаще стали проходить ее фирменные диагональные удары. Да и в целом скорость и точность ее выстрелов возрасли. Азаренко пыталась не упускать инициативу и отвечать ударом на удар. Но именно белорусская теннисистка упустила свою подачу на тай-брейк. С четвертого сет-болла Наоми оформила брейк на приеме и перевела поединок в решающий отрезок.
В первом же гейме третьей партии Осаке пришлось спасать подачу с трех брейк-поинтов. Но Наоми справилась и потихоньку стала дожимать соперницу. Не то чтобы Виктория сдала, просто справляться с мощью разыгравшейся японской теннисистки ей становилось все сложнее и сложнее. Азаренко быстро упустила собственную подачу, а затем и вовсе позволила Наоми оформить второй брейк и выйти подавать на победу.
Но так просто отдавать матч Вика не собиралась. Осака повела 30:0 и оказалась в двух мячах от выигрыша матча, но Азаренко оставила за собой 5 розыгрышей подряд и продолжила битву. Виктория защитила свой следующий гейм, но вот второй шанс поставить точку в противостоянии на собственной подаче Наоми уже не упустила.
Как же тяжело стартует на Ролан Гарросе Наоми Осака. Как же трудно она входит в матче и с какими героическими усилиями потом их спасает. Несмотря на то, что сегодня баранку японская теннисистка не получила, выцарапать победу у Азаренко было еще сложнее, нежели у Шмидловой на старте парижского мейджора. Такие поединки забирают немало как физических, так и моральных сил. И Наоми нужно либо включаться во встречи с первых же розыгрышей, либо понимать, что долго вытаскивать поединки на морально-волевых у нее просто не получится.
Ну а Виктории можно сказать спасибо за отличную битву. Она навязала серьезную борьбу лидеру мирового рейтинга, но прервать ее победную серию на мейджорах белорусская теннисистка не смогла. В третьем раунде Ролан Гарроса Наоми Осака теперь сыграет с чешской теннисисткой Катериной Синяковой, которая в своем поединке второго круга обыграла 29-ю ракетку турнира Марию Саккари из Греции.
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