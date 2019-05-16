Наоми Осака успешно стартовала на турнире в Риме.

(1) Наоми Осака - Доминика Цибулкова - 6:3, 6:3
Фактически в самом начале поединка именно Осака провалила собственный гейм и отдала сопернице подачу под ноль. Правда, лидировала Цибулкова с брейком очень непродолжительное время. Уже в следующем гейме Наоми отыграла отставание, а в середине партии вполне могла и вперд вырваться, но упустила 3 брейк-поинта. На собственной подаче у лидера мирового рейтинга дела обстояли тоже не лучшим образом. Доминика стабильно добиралась до брейк-поинтов, но, как и соперница, не пользовалась своими шансами.
Ключевым в стартовой партии стал 8-й гейм, в котором Наоми вновь навязала Цибулковой борьбу на приеме, упутила двойной брейковый мяч, но с третьей попытки таки взяла гейм. Сразу после брейка японская теннисистка вышла подавать на первый сет и успешно справилась с задачей.
Во второй партии с быстрым брейком удалось повести уже самой Осаке. Через несколько минут Наоми могла закрепить успех буквально через несколько минут, но снова упустила сразу 3 брейк-поинта за гейм. Шансов на отыгрыш у Цибулковой тоже было предостаточно. Ближе к завершению партии 3 брейковых мяча не сумела реализовать уже словацкая теннисистка, а уже в следующем гейме она еще раз упустила собственную подачу и позволила Наоми Осаке этим брейком поставить победную точку в матче.
В третьем раунде соревнований в Риме Наоми Осака сыграет с победительницей встречи между Микаэлой Бузарнеску и Юлией Гергес. Победы в этом матче японской теннисистке хватит для того, чтобы гарантировать себе первую строчку мирового рейтинга по итогам турнира в Риме. Встреча третьего круга должна состоятся уже сегодня.
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