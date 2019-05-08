Наоми Осака обыграла Александру Саснович на пути в четвертьфинал турнира в Мадриде.

Лидер текущего мирового рейтинга японская теннисистка Наоми Осака становится четвертьфиналисткой соревнований категории WTA Premier Mandatory в Мадриде. На стадии третьего круга турнира Наоми в двух партиях переиграла белорусскую спортсменку Александру Саснович, занимающую на данный момент 33-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Наоми отпраздновала успех благодаря двум безответным брейкам. Во втором сете борьба немного обострилась, но с минимальным перевесом и в нем победу одержала первая ракетка мира и турнира. На выход в четвертьфинал соревнований в Мадриде Наоми Осака потратила 1 час и 25 минут игрового времени.
(1) Наоми Осака - Александра Саснович - 6:2, 6:3
Теперь в 1/4 финала соревнований в Мадриде Наоми Осака сразится с победительницей встречи между украинской теннисисткой Катериной Козловой и представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич.
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