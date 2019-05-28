Наоми Осака проиграла первый сет Ролан Гарроса с баранкой, но добилась победы над Анной-Каролиной Шмидловой.

Лидер текущего мирового рейтинга и победительница двух последних Турниров Большого Шлема японская теннисистка Наоми Осака с валидольной победы начинает выступления на Ролан Гарросе. В матче первого круга грунтового мейджора Наоми в трех партиях переиграла словацкую спортсменку Анну-Каролину Шмидлову, занимающую 90-ю строчку текущего мирового рейтинга. Осака с баранкой проиграла первый сет встречи, дважды спасалась с подачи соперницей на матч во второй партии, но в итоге оставила её за собой на тай-брейке. А вот в решающем отрезке противостояния Наоми уже сама полностью доминировала на корте и отдала Шмидловой всего 1 гейм. На победу в поединке Наоми Осака потратила около двух часов игрового времени.
(1) Наоми Осака - Анна-Каролина Шмидлова - 0:6, 7:6(4), 6:1
Во втором раунде Открытого Первенства Франции Наоми Осака сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая на старте Ролан Гарроса переиграла чемпионку турнира образца 2017-го года представительницу Латвии Алену Остапенко
.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий