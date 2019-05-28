вторник, 28 мая 2019 г.

Наоми Осака проиграла первый сет Ролан Гарроса с баранкой, но добилась победы над Анной-Каролиной Шмидловой.

Лидер текущего мирового рейтинга и победительница двух последних Турниров Большого Шлема японская теннисистка Наоми Осака с валидольной победы начинает выступления на Ролан Гарросе. В матче первого круга грунтового мейджора Наоми в трех партиях переиграла словацкую спортсменку Анну-Каролину Шмидлову, занимающую 90-ю строчку текущего мирового рейтинга. Осака с баранкой проиграла первый сет встречи, дважды спасалась с подачи соперницей на матч во второй партии, но в итоге оставила её за собой на тай-брейке. А вот в решающем отрезке противостояния Наоми уже сама полностью доминировала на корте и отдала Шмидловой всего 1 гейм. На победу в поединке Наоми Осака потратила около двух часов игрового времени.


(1) Наоми Осака - Анна-Каролина Шмидлова - 0:6, 7:6(4), 6:1

 Во втором раунде Открытого Первенства Франции Наоми Осака сыграет с белорусской теннисисткой Викторией Азаренко, которая на старте Ролан Гарроса переиграла чемпионку турнира образца 2017-го года представительницу Латвии Алену Остапенко.

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о 21:22
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