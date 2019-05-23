Бенуа Пэр на тай-брейке решающего сета одолел Дениса Шаповалова в Лионе.

Французский теннисист Бенуа Пэр становится полуфиналистом домашних соревнований категории ATP-250 в Лионе. На стадии 1/4 финала Бенуа в тяжелейшем противостоянии обыграл 3-ю ракетку турнира канадца Дениса Шаповалова, занимающего на данный момент 23-ю строчку мирового рейтинга. Шаповалов не лучшим образом провел стартовый сет, дважды упустив собственную подачу, но сумел оставить за собой вторую партию, благодаря единственному брейку. В решающем отрезке встречи отличиться на приеме не сумел ни один из теннисистов, а тай-брейк чуть стабильнее провел именно Пэр.
Бенуа Пэр - (3) Денис Шаповалов - 6:3, 4:6, 7:6(4)
На победу в матче Бенуа Пэр потратил около двух часов игрового времени. За выход в титульный поединок турнира в Лионе Бенуа Пэр теперь поспорит с американцем Тейлором Фритцем.
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