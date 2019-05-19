Каролина Плишкова становится победительницей соревнований в Риме.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова становится триумфатором соревнований категории WTA Premier 5 в Риме, на которых она была посеяна под 4-м номером. В титульном матче турнира Каролина в двух партиях переиграла британскую спортсменку Йоханну Конту, занимающую 42-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждой партии встречи Плишкова по разу отличилась на приеме, чего ей вполне хватило для комфортной победы. Финальный матч соревнований в Риме продолжался чуть менее полутора часов игрового времени.
(4) Каролина Плишкова - Йоханна Конта - 6:3, 6:4
Для Каролины Плишковой титул в Риме стал уже 13-м в профессиональной карьере.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий