Каролина Плишкова выходит в финал турнира в Риме.

Каролина Плишкова пробивается в титульный матч грунтового турнира категории WTA Premier 5 в Риме. На стадии 1/2 финала чешская теннисистка переиграла представительницу Греции Марию Саккари, начинавшую выступления в столице Италии ещё с сита квалификации. Именно Саккари смогла повести с брейком в самом начале встречи, но Каролина до конца стартовой партии смогла дважды отличиться на приеме. Во втором сете Плишковой хватило одной выигранной подачи соперницы. На выход в финал соревнований в Риме Каролина Плишкова потратила чуть менее полутора часов игрового времени.
(4) Каролина Плишкова - (Q) Мария Саккари - 6:4, 6:4
В финале турнира в Риме Каролина Плишкова сыграет с Йоханной Контой, которая в своём матче 1/2 финала обыграла представительницу Нидерландов Кики Бертенс
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