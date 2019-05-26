Анжелик Кербер проиграла на старте Ролан Гарроса.

5-я ракетка Открытого Первенства Франции немецкая теннисистка Анжелик Кербер не смогла преодолеть даже стартовый раунд грунтового Турнира Большого Шлема. В матче первого круга Анжелик в двух партиях проиграла россиянке Анастасии Потаповой, занимающей на данный момент достаточно скромную 81-ю строчку мирового рейтинга. В стартовой партии Кербер дважды отыгрывалась с брейка, но в итоге ещё и в третий раз упустила собственную подачу. Дебют второго сета немка попросту провалила, позволив Потаповой уйти в отрыв сразу с двумя брейками. Казалось, Анжелик смогла воскресить интригу, но после одной отыгранной упущенной подачи Кербер позволила сопернице оформить ещё один брейк. На сенсационную победу Анастасия Потапова потратила чуть менее часа с четвертью игрового времени.
Анастасия Потапова - (5) Анжелик Кербер - 6:4, 6:2
Во втором раунде Ролан Гарроса Анастасия Потапова сыграет с чешской теннисисткой Маркетой Вондрусовой.
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