Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд турнира в Риме.

Украинская теннисистка Леся Цуренко проигрывает на старте соревнований категории WTA Premier 5 в Риме. В первом раунде Леся в двух партиях уступила представительнице Казахстана Юлии Путинцевой, занимающей 38-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии подачи откровенно не держались у обеих теннисисток, но в этом обмене брейками победу одержала именно Путинцева. Во втором сете Юлия немного наладила игру, а вот Цуренко продолжила мучения и в итоге взяла лишь 2 гейма за партию. На победу в матче Юлия Путинцева потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
Юлия Путинцева - Леся Цуренко - 6:4, 6:2
Во втором раунде соревнований в Риме Юлия Путинцева сыграет со 2-й ракеткой турнира чешской теннисисткой Петрой Квитовой.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте
или Facebook
.
Комментариев нет:
Отправить комментарий