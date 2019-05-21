Агнешка Радваньска провела прощальный выставочный матч в Кракове.

Кроме Каролин Возняцки участие в прощальном матче Агнешки Радваньской приняли и другие польские спортивные знаменитости. Например известный парник Лукаш Кубот и футболист Якуб Блащиковски.
За свою карьеру Агнешка Радваньска выиграла 20 титулов WTA, крупнейшим из которых стал Итоговый турнир. Польская теннисистка пробивалась в финал Уимблдона и поднялась на 2-ю строчку мирового рейтинга.
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