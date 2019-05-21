вторник, 21 мая 2019 г.

Агнешка Радваньска провела прощальный выставочный матч в Кракове.

Агнешка Радваньска, объявившая о завершении карьеры еще в ноябре прошлого года, попрощалась с теннисом в торжественной обстановке. Агнешка провела прощальный выставочный матч в родном Кракове. Участие в мероприятии приняла и близкая подруга Радваньской - датская теннисистка Каролин Возняцки. Напомним, что Агнешка приняла решение завершить выступления в WTA туре в возрасте 29 лет. Причиной столь сложного решения стали проблемы со здоровьем, в том числе ставшие уже хроническими травмы ног.


Кроме Каролин Возняцки участие в прощальном матче Агнешки Радваньской приняли и другие польские спортивные знаменитости. Например известный парник Лукаш Кубот и футболист Якуб Блащиковски.

За свою карьеру Агнешка Радваньска выиграла 20 титулов WTA, крупнейшим из которых стал Итоговый турнир. Польская теннисистка пробивалась в финал Уимблдона и поднялась на 2-ю строчку мирового рейтинга. 

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о 23:56
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