Катарина Завацкая и Ангелина Калинина узнали соперниц по квалификации Ролан Гарроса.

Расписание матчей с участием украинских теннисисток появится чуть позже. В целом же женский квалификационный раунд стартует в Париже завтра.
Напомним, что сразу с основной сетки Ролан Гарроса - 2019 стартуют 4 украинские теннисистки. Элина Свитолина и Леся Цуренко попали в посев грунтового Турнира Большого Шлема. Также с основной сетки выступления начнут Даяна Ястремская и Катерина Козлова.
Сегодня в мужской квалификации Ролан Гарроса успешно стартовал Сергей Стаховский, получивший в отборе 6-й номер посева. Завтра свой матч проведет и Илья Марченко.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий