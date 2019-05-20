понедельник, 20 мая 2019 г.

Катарина Завацкая и Ангелина Калинина узнали соперниц по квалификации Ролан Гарроса.

Катарина Завацкая и Ангелина Калинина стартуют в квалификации грунтового Турнира Большого Шлема. Жребий отборочного раунда Ролан Гарроса - 2019 для украинских теннисисток явно нельзя назвать удачным, поскольку обеим девушкам достались соперницы, которые любят и умеют играть на песчаных кортах. Катарина в первом раунде отбора сыграет против 16-й ракетки квалификации бразильской теннисистки Беатриц Хаддад-Майи. А вот Калининой в соперницы досталась румынская спортсменка Ирина Бара.


Расписание матчей с участием украинских теннисисток появится чуть позже. В целом же женский квалификационный раунд стартует в Париже завтра.

Напомним, что сразу с основной сетки Ролан Гарроса - 2019 стартуют 4 украинские теннисистки. Элина Свитолина и Леся Цуренко попали в посев грунтового Турнира Большого Шлема. Также с основной сетки выступления начнут Даяна Ястремская и Катерина Козлова.

Сегодня в мужской квалификации Ролан Гарроса успешно стартовал Сергей Стаховский, получивший в отборе 6-й номер посева. Завтра свой матч проведет и Илья Марченко.

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о 17:31
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