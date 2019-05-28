Ролан Гаррос. Расписание на 29 мая. Украинское дерби Свитолиной и Козловой, матчи Надаля и Федерера.

Ролан Гаррос - 2019
Расписание 29 мая
Court Philippe Chatrier
Слоан Стивенс - Сара Соррибес-Тормо
Кеи Нишикори - Жо-Вильфред Тсонга
Оскар Отте - Роджер Федерер
Виктория Кузмова - Кики Бертенс
Court Suzanne Lenglen
Катерина Козлова - Элина Свитолина
Янник Маден - Рафаэль Надаль
Петра Мартич - Кристина Младенович
Бенуа Пэр - Пьер-Юг Эрбер
Court Simonne Mathieu
Стефанос Циципас - Уго Дельен
Кристина Куцова - Каролина Плишкова
Григор Димитров - Марин Чилич
Белинда Бенчич - Лаура Зигемунд
Court 1
Гарбинье Мугуруса - Йоханна Ларссон
Хуан Игнасио Лондеро - Ришар Гаске
Стэн Вавринка - Кристиан Гарин
Йоханна Конта - Лорен Дэвис
Court 14
Элизе Мертенс - Диана Парри
Давид Гоффин - Миомир Кецманович
Николя Маю - Филипп Кольшрайбер
Court 7
Корентен Муте - Гвидо Пелья
Мэнди Минелла - Анастасия Севастова
Анастасия Потапова - Маркета Вондрусова
Алекс де Минаур - Пабло Карреньо-Буста
Court 6
Шуай Чжанг - Кайя Канепи
Роберто Карбальес-Баэна - Филипп Крайинович
Леонардо Майер - Диего Шварцман
Ребекка Петерсон - Донна Векич
Court 4
Дезире Кравчик/Джессика Пегула - Эри Ходзуми/Макото Ниномия
Люси Градецка/Андреа Клепач - Бьянка Андрееску/Фанни Столар
Софья Кенин/Андреа Петкович - Доминика Цибулкова/Люси Шафаржова
Сюко Аояма/Лидия Морозова - Дуань Инъин/Сайсай Чжэн
Court 5
Андреа Миту/Юлия Путинцева - Дарья Касаткина/Анетт Контавейт
Джули Белгравер/Милен Халемай - Даниэль Роуз Коллинз/Сабрина Сантамария
Аманда Анисимова/Ксения Кнолль - Кейтлин Кристиан/Джулиана Олмос
Эри Ходзуми/Бен Маклахлан - Мария Хосе Мартинес Санчез/Нил Скупски
Николь Меличар/Бруно Соареш - Люси Градецка/Рохан Бопана
Court 8
Эллиот Беншетри/Жоффре Бланкано - Матиас Бурк/Жонатан Эйссерик
Виктория Голубич/Каролина Мухова - Катарина Среботник/Ракель Атаво
Михаил Кукушкин/Йоран Флиген - Малек Жазири/Раду Албот
Дживан Недунчежиян/Миша Зверев - Мате Павич/Оливер Марах
Ралука Олару/Франко Скугор - Квета Пешке/Уэсли Коольхоф
Court 9
Мартон Фучович/Роберт Линдстедт - Марсело Демолинер/Дивидж Шаран
Пабло Куэвас/Фелисиано Лопез - Никола Мектич/Франко Скугор
Александра Крунич/Айла Томльянович - Виктория Азаренко/Эшли Барти
Хуан Себастьян Кабал/Роберт Фарах - Мэтью Эбден/Джон-Патрик Смит
Галина Воскобоева/Майкл Винус - Алисия Росольска/Никола Мектич
Court 10
Ричардас Беранкис/Йошихито Нишиока - Маккензи Макдональд/Рейлли Опелка
Ирина Камелия Бегу/Микаэла Бузарнеску - Людмила Киченок/Алена Остапенко
Джон Миллман/Джордан Томпсон - Энцо Коко/Тристан Ламазин
Шуай Чжанг/Джон Пирс - Марго Йеролимо/Грегуар Баррере
Микаэла Бузарнеску/Доминик Инглот - Дарья Юрак/Остин Крайчек
Court 11
Сантьяго Гонсалез/Айсам уль хак Куреши - Душан Лайович/Янко Типсаревич
Эйжа Муххамад/Мария Санчез - Се Шувей/Барбора Стрыцова
Стив Джонсон/Денис Кудла - Даниэль Эванс/Камерон Норри
Дарья Гаврилова/Мария Саккари - Моника Пюиг/Шелби Роджерс
Court 12
Дженнифер Бреди - Полона Херцог
Алексей Попырин - Ласло Дьере
Марсель Гранольерс/Марк Лопез - Денис Шаповалов/Фернандо Вердаско
Ана-Лена Гренефельд/Деми Шуурс - Мийю Като/Сторм Сандерс
Людмила Бенчех/Кори Гауфф - Ксинью Хан/Яфань Ван
Court 13
Вероника Кудерметова - Зарина Дияс
Шелби Роджерс - Карла Суарес-Наварро
Маттео Берреттини - Каспер Рууд
Юго Умбер/Адриан Маннарино - Бенджамен Бонзи/Антония Хоанг
Эйжа Муххамад/Люк Бембридж - Паулин Парментье/Фабрис Мартин
Начало матчей на всех кортах запланировано на 12:00 по киевскому времени.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий