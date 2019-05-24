Ролан Гаррос - 2019. Женская сетка обзор.

Традиционно для начала поговорим о тех спортсменках, которые в Париж не приехали. На самом деле, потери, с одной стороны, не настолько существенные. Как минимум, из спортсменок, которые претендовали на попадание в посев, на Ролан Гарросе сыграют все. Самой высокорейтинговой спортсменкой, которая отказалась от участия в Открытом Первенстве Франции является итальянская теннисистка Камила Джиорджи, занимающая 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. На корт она не выходила еще с марта месяца.
Но с другой стороны, отказ от участия в Ролан Гарросе Марии Шараповой - тот еще удар по популярности турнира. Двукратная победительница турнира продолжает залечивать травму плеча. И может на серьезные достижения в Париже Мария и не смогла бы претендовать, но билеты на ее матчи продавались бы точно с настоящим ажиотажем.
Не сыграет в Париже и еще одна россиянка Екатерина Макарова. И еще один любопытный факт - сразу три швейцарские теннисистки, которые ныне занимают места в топ-100 мирового рейтинга, вынуждены были стартовать в квалификации и не смогли ее преодолеть. Жиль Тайхманн, Тими Бачински и Штефани Фогеле даже до финала отбора не добрались. В остальном состав турнира более чем представительский. Правда, в каком состоянии подошли к Ролан Гарросу те или иные теннисистки, тот еще вопрос. К его обсуждению и перейдем.
Сетка турнира.
1-я четверть
Наоми Осака, возглавившая посев Ролан Гарроса выиграла на Турнирах Большого Шлема 14 матчей подряд. Два трофея на двух последних мейджорах - US Open - 2018 и Australian Open - 2019. Казалось бы, с таким послужным списком Наоми должна быть чуть ли не явным фаворитом предстоящего турнира, но тут есть сразу несколько "но". Во первых, грунтовые достижения Наоми явно оставляют желать лучшего. Два четвертьфинала на турнирах в Мадриде и Риме - это настоящий прорыв для японской теннисистки, учитывая то, как раньше она играла на песчаных кортах. Даже на уровне ITF Наоми ни разу не пробивалась в финал турниров на грунте. С переходом в WTA-тур не поменялось ровным счетом ничего - 6 финалов (с учетом турнира WTA 125k в Хуа Хине) и все - исключительно на хардовом покрытии.
На Ролан Гарросе за всю карьеру Наоми Осака выиграла всего 4 матча. Дважды она добиралась до третьего круга, в том числе и в прошлом сезоне, когда уступила будущей полуфиналистке Мэдисон Киз. Еще раз Наоми останавливалась уже на самом старте французского мейджора - в 2017-м японская теннисистка проиграла Алисон ван Эйтванк. Конечно, сравнивать сегодняшнюю Наоми с той спортсменкой образца 2017-го года - дело неблагодарное. Но даже два четвертьфинала на грунтовых Премьерах текущего сезона не доказывают, что Осака готова бороться за третий подряд трофей на Турнирах Большого Шлема.
Остапенко, как победительница Ролан Гарроса - 2017, приковывает к себе в Париже самое пристальное внимание, но есть ощущение, что на данный момент оно попросту незаслуженное. Текущий сезон складывается для латвийской теннисистки далеко не лучшим образом, она даже в посев мейджора попасть не сумела, да и в целом ни один из турниров Остапенко не провела стабильно и успешно. Два матча подряд она выиграла лишь в Чарльстоне, в остальном, даже одна победа для Алены была за счастье.
Грунтовая часть сезона складывается для Остапенко все также сложно. Вроде в Мадриде по наполнению все прошло достаточно неплохо - уверенная стартовая победа над Анастасией Павлюченковой и поражение от будушей чемпионки Кики Бертенс во втором раунде - результат вроде бы не самый плохой. Но уже в Риме Алена не смогла доиграть матч первого круга против Микаэлы Бузарнеску.
У Виктории же, как кажется, игра потихоньку начинает налаживаться. Да, стабильность хромает на обе ноги, но это уже другой разговор. У Азаренко в этом году и финал был, правда по ходу титульного матча против Гарбинье Мугурусы Виктории пришлось сняться. И на грунте посл такого же, как у Остапенко, по итогу турнира в Мадриде, где Вика во втором раунде проиграла Слоан Стивенс, был четвертьфинал в Риме с навязанной упорной борьбой будущей чемпионке Каролине Плишковой.
В общем, рискну именно Азаренко посчитать фавориткой матча и провести во второй круг Ролан Гарроса. Более того, Вика явно не будет аутсайдером во встрече с лидером мирового рейтинга. Если оценивать тот же турнир в Риме, то смысловое наполнение игры белорусской теннисистки порадовало значительно больше тенниса в исполнении Наоми. Наверное, учитывая последние результаты на мейджорах, статус первой ракетки мира и прочие заслуги в недавнем времени, будет считаться, что у Осаки немного больше шансов на победу. Но, лично мне кажется, что Азаренко тоже может рассчитывать на успех.
Одно сказать можно точно - разгрома, скорее всего не будет. Дело в том, что два матча, которые эти теннисистки успели провести между собой, заканчивались именно выносами соперницы с корта. Сначала в 2016-м году в Мельбурне Виктория отдала Наоми всего 2 гейма. Затем, уже в 2018-м, кстати на грунте в Риме, с баранкой побеждала Осака. Есть основания полагать, что потенциальный матч в Париже будет наполнен куда более напряженной борьбой.
Но с такой сеткой можно предположить, что для Саккари потолком может стать именно третий круг Ролан Гарроса. Среди козырей Марии, конечно же, умение играть на грунте. Но, кто бы не прошел в эту стадию из пары Осака - Азаренко, опыт будет явно не на стороне греческой спортсменки. В общем, рискну предположить, что и Наоми, и Виктория с Саккари вполне могут справиться, хотя будет точно не просто.
В четвертом раунде у теннисистки, которая продолжит путь на турнире, намечается матч с победительницей встречи между Каролин Гарсия и Мэдисон Киз. Американке, между прочим, защищать прошлогодний полуфинал, так что ответственность на ней лежит серьезная. Гарсия остановилась год назад на стадии четвертого круга, так что давления в этом смысле должно быть поменьше. С другой стороны, ожидания местной публики могут быть завышены, тем более, что Каролин продолжает успешные выступления в Страсбурге, где она уже добралась до полуфинала. Там и сил немало французская теннисистка может оставить. У Киз проблема другая - с европейским грунтом совладать в этом сезоне она пока не может. Да, у Мэдисон на песке был даже трофей. Но ведь мы помним, насколько отличается грунт в американском Чарльстоне от того, на котором приходится играть в том же Париже.
Учитывая все нюансы, скажу, что Осака/Азаренко и может даже Саккари, если она вдруг сотворит сенсацию, в четвертом раунде против победительницы матча между Гарсия и Киз вполне будут выглядеть фаворитками. А значит, если отбрасывать все возможные сенсации и провалы, именно спортсменка, которая из зарубы в стартовых трех кругах в самом верхнем фрагменте сетки выйдет победительницей, вполне может претендовать на место в четвертьфинале Ролан Гарроса.
Во второй "восьмушке" все еще занимательнее - ни одного явного грунтовика. Высшие номера посева тут получили Эшли Барти и Серена Уильямс. Их матч на стадии четвертого круга явно может стать украшением турнира, тем более, что ровно год назад пути этих спортсменок пересекались как раз в Париже. Тогда на стадии второго круга волевую победу в трех партиях одержала как раз Серена. Барти отомстить, конечно, не против, но получится ли? Тот еще вопрос.
Оценивать форму Серены - дело неблагодарное вот уже лет 5 так точно. Американка играет очень редко, но на Турнирах Большого Шлема она всегда собирается с силами и выдает вполне приличный результат. Судите сами, если оценивать те мейджоры, на которые Уильямс-младшая таки приехала, то прошлогодний четвертый круг Ролан Гарроса - это худший результат с Уимблдона- 2014. Если Серена играла, то стабильно добиралась до второй недели, а то и до финали или даже трофея. Да и год назад американка ведь не проиграла свой матч 1/8 финала, она снялась еще до начала встречи с Марией Шараповой. В общем, если Серена готова играть, то ни Виталия Дьяченко в стартовом раунде, ни Далила Якупович во втором, ни Бьянка Андрееску в третьем, ни даже Эшли Барти в 1/8 финала - ей попросту не страшны. А вот если у Серены есть проблемы со здоровьем, а об этом говорит многое, то она и вовсе в Париже может не сыграть.
Итак, что мы имеем в сухом остатке. Из верхней половины четверти в четвертьфинал вполне может пробиться победительница матча второго круга между Наоми Осакой и Викторией Азаренко. Чуть меньшие шансы есть у Марии Саккари, разыгравшейся в последнее время на грунте. И совсем уж незначительными они видятся у Каролин Гарсия, которая, правда, имеет козырь в виде отчаянной поддержки трибун. А вот из второй половины этого фрагмента сетки, похоже, в 1/4 финала кроме победительницы матча между Сереной Уильямс и Эшли Барти, выходить попросту некому.
2-я четверть
Симона Халеп - Петра Квитова. Шикарный четвертьфинал намечается, по правде говоря. Конечно, у каждой из этих спортсменок могут возникнуть серьезные трудности на пути к 1/4 финала, но для нейтрального болельщика эта встреча вполне может быть самой интригующей на этой стадии Ролан Гарроса.
Симона Халеп, получившая в Париже 3-й номер посева, в прошлом году, наконец, сняла с себя безшлемное проклятье. Проиграй тогда румынская теннисистка финал Слоан Стивенс (а ведь могла, потому как Халеп уступила в стартовой партии титульного матча), можно было бы уже и окончательно сломаться. Но нет, свой трофей Симона взяла, правда после него дальше четвертого круга на мейджорах румынка не добиралась. В Нью-Йорке вообще случилось поражение в стартовом круге, но все это на данный момент не имеет никакого значения, потому как в Париж Халеп приехала действующей чемпионкой.
Во втором раунде у Симоны, скорее всего, польская теннисистка Магда Линетт, в третьем - Леся Цуренко, Эжени Бушар, Александра Крунич или Дарья Гаврилова. Да, тут действительно выделить фаворитку довольно сложно, потому что каждая подходит к турниру с целым ворохом проблем. Но Халеп в противостоянии с каждой из них будет фавориткой, причем более чем явной.
Этот же статус Симона сохранит и к четвертому кругу, где ей выпадает противостоять с Дарьей Касаткиной или Цзянь Ван. Конечно, может выстрелить и кто-то из несеянных теннисисток, например Моника Пюиг или даже молодая Ига Святек, но вы верите в то, что кто-то из них сможет на равных противостоять действующей чемпионке Ролан Гарроса? Вот и мне кажется, что вряд ли. А теперь давайте подитожим. На какой стадии до четвертьфинала у Симоны могут возникнуть проблемы? Получается, что если Халеп сама себе не придумает трудностей, если у нее все будет в порядке со здоровьем, то шагать в 1/4 финала румынская теннисистка должна с минимальными затратами сил.
Переходим к четвертому кругу. Еще неделю назад я бы не назвал Арину Соболенко серьезной соперницей для Квитовой, поскольку на грунте белорусская теннисистка проигрывала в этом сезоне чуть ли не всегда уже в первых же встречах. Например в Мадриде и Риме Арина не взяла у Светланы Кузнецовой и Ализе Корне суммарно ни одного сета. И даже в Чарльстоне, где Соболенко выиграла один матч, победа над Катериной Козловой не была прям уж слишком уверенной.
Но сейчас в Страсбурге Арина потихоньку разыгралась и добралась до полуфинала. Уровень соперниц, правда, мягко говоря, не зашкаливал, но уверенности в собственных силах белорусской теннисистке этот турнир точно прибавит. На старте Ролан Гарроса Арине, правда, играть против Доминики Цибулковой - одной из самых сложных несеянных соперниц, но дальше, в принципе, оппонентки вполне проходимые. Даже Анетт Контавейт в третьем круге обыгрывать можно.
Если подводить итоги четверти, то можно сказать, что Симоне Халеп пробиться в четвертьфинал вряд ли кто-либо помешает. У Квитовой сетка немного сложнее, но лишь в том смысле, что у нее в соперницах отличные грунтовые бойцы. Но к таким оппоненткам Петра умеет находить подход. Главное, чтобы состояние чешской теннисистки позволило это сделать в Париже. Даже в матче четвертого круга против Соболенко именно Квитова будет явным фаворитом. Так что, на то, чтобы увидеть отличный матч между Петрой Квитовой и Симоной Халеп в четвертьфинале, шансы достаточно высоки.
3-я четверть
И вроде бы, слабоватой получилась эта четверть, если смотреть на имена тенниситок ее возглавивших. Нет, тут речь даже не о силе спортсменок, сколько об из раскрученности и популярности, особенно в наших широтах. Слоан Стивенс и Кики Бертенс явно не дотягивают в этом плане до уровня культовых теннисисток. Но с другой стороны, заруба в этой части сетки может получиться еще та. Ведь кроме Слоан и Кики в нее попали Элина Свитолина, Белинда Бенчич, Йоханна Конта, Гарбинье Мугуруса, Винус Уильямс, Донна Векич и даже Ализе Корне вполне может на что-то претендовать. В общем, состав отличный - вполне на сетку какого-нибудь хорошего Премьера тянет.
Кики Бертенс, выигравшая турнир в Мадриде и добравшаяся до полуфинала в Риме, начнет турнир несколькими матчами против француженок. Стартовать ей встречей с Паулин Парментье, ну а во втором раунде, скорее всего, играть против Ализе Корне. Но вот уже в третьем круге начнется самое интересное - встреча с Йоханной Контой, которой Кики проиграла в 1/2 финала в Риме. Конта, кстати, чтобы вы понимали масштаб трагедии, в столице Италии обыгрывала и Слоан Стивенс, попавшую в эту же четверть сетки Ролан Гарроса. В общем, очень интересно будет посмотреть на то, как воскресающая потихоньку британская теннисистка, будет бороться в Париже.
Во второй половине четверти все довольно неплохо у Слоан Стивенс. До четвертого круга американка добираться, в целом, обязана. Мисаки Дои, Алисон ван Эйтванк и даже Александра Саснович - соперницы вполне проходные для Слоан. Но вот четвертый раунд бузет еще тем испытанием, потому как претендентки на выход в него - все, как на подбор.
Элина Свитолина, получившая 9-й номер посева, на старте сыграет с Винус Уильямс. Чем не центральный матч всего круга наравне с противостоянием Азаренко с Остапенко? Во втором круге у Элины, которую я рискну назвать фаворитом, украинское дерби с Катериной Козловой, ну а в третьем - Гарбинье Мугуруса. Ясно, что испанская теннисистка сейчас ой как далека от того уровня, который позволял ей побеждать на Ролан Гарросе и Уимблдоне. Но играть с ней уже на стадии третьего раунда - сомнительное удовольствие.
И что же у нас получается. В каждой восьмушке есть минимум 3 претендентки на выход в четвертьфинал. Снизу - Бертенс, Конта и Бенчич. Сверху - Стивенс, Мугуруса, Свитолина. И вот скажите, что какая-либо из комбинаций этих фамилий в 1/4 финала будет считаться сенсацией? Нет, каждая из теннисисток вполне способна добраться до этой стадии. Так что, за третьей четвертью следить будет одно удовольствие. И даже не потому, что в нее попали Элина Свитолина и Катерина Козлова.
4-я четверть
Каролина Плишкова, которая неожиданно для многих взяла трофей в Риме, возглавила 4-ю четверть сетки Ролан Гарроса, да и всю ее вторую половину. И вот так гляда на форму чешской теннисистки, на тот жребий, который ей выпал, можно предположить, что и в Париже Каролина может выдать вполне достойный результат. Мэдисон Бренгл, Светлана Кузнецова, Петра Мартич или даже Кристина Младенович - при все уважении вряд ли смогут пободаться с Плишковой, если та сохранит форму образца Премьера в столице Италии.
Вторую восьмушку в этой четверти возглавила Анжелик Кербер, которая все еще пытается собрать карьерный Большой Шлем. В Париже ее лучший результат - четвертьфинал. И в этом году повторить его Анжелик вполне по силам. Но вот шагнуть дальше, учитывая неплохую форму Плишковой, немецкой теннисистке, похоже, будет ой как непросто.
Кто может помешать Анжелик хотя бы повторить прошлогодний четвертьфинал? Ну, до третьего круга любая осечка Кербер будет считаться громкой сенсацией. Если в третьем раунде немка проиграет Карле Суарес-Наварро или же разыгравшейся Даяне Ястремской (а эти теннисистки сыграют между собой в первом же раунде), то это будет просто неожиданностью. Если же в четвертом круге Кербер не справится с Анастасией Севастовой или Элизе Мертенс, признаем это просто неудачным результатом Анжелик.
В целом получается, что довольно неожиданно Каролина Плишкова выглядит чуть ли не явной фавориткой всей четверти. Понятно, что на грунте очень многое может сыграть не на руку Каролине, но при первом взгляде на четверть, до 1/4 финала и встречи с Анжелик Кербер, мало кто вообще может потревожить Плишкову.
В общем, уже в воскресение начнем наблюдать за тем, насколько справедливыми оказались наши прогнозы на Ролан Гаррос. Есть ощущение, что сенсаций на нем мы увидим предостаточно. Так что, в предвкушении...
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