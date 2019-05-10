В Риме состоялась жеребьевка мужского турнира категории Мастерс.

Лидер текущего мирового рейтинга сербский теннисист Новак Джокович начнет выступления в Риме поединком против сильнейшего в паре Пабло Карреньо-Буста - Денис Шаповалов. Первым сеянным соперником Новака может стать Марко Чеккинато, ну а потенциальным соперником по четвертьфиналу видится Хуан Марти Дель Потро.
Аргентинцу, правда, сетка досталась, мягко говоря, не самая простая. Уже в первом матче Хуану Мартину играть против победителя матча Давид Гоффин - Стэн Вавринка. Ну а в третьем раунде у Дель Потро, скорее всего, сильнейший в паре Даниил Медведев - Ник Киргиос.
Вторую четверть возглавил Александр Зверев. И достаточно любопытным может получиться его матч третьего круга против Гаэля Монфиса. Потенциальным соперником Зверева по четвертьфиналу является Кеи Нишикори, хотя японцу еще Марина Чилича предстоит пройти. Главное, чтобы хорват от отравления, полученного в Мадриде, отошел.
Рафаэль Надаль, который возглавил нижнюю половину сетки, на старте соревнований сыграет с кем-то из французов - победителем матча между Ришаром Гаске и Жереми Шарди. Первым сеянным соперником Рафы может стать Николоз Басилашвили, хотя, как показывают последние результаты, тот же Мартон Фучович может быть и более сложным оппонентом. Ну а в четвертьфинале Надаль может встретиться с Домиником Тимом.
И, наконец, четверть Роджера Федерера, который, правда, еще не принял окончательного решения касательно участия в соревнованиях. Федереру сначала играть с победителем матча между Френсисом Тиафо и Жоао Соузой, первым сеянным соперником может стать Борна Чорич, ну а в четвертьфинале, если что, Роджер пересечется со Стефаносом Циципасом.
Украинские теннисисты ни в основной сетке Мастерса в Риме, ни в квалификации турнира не представлены.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий