В Риме прошла жеребьевка женского одиночного турнира серии WTA Premier 5.

Итак, Наоми Осака, которая может потерять первую строчку мирового рейтинга уже по итогам соревнований в Мадриде, если титул на них возьмет Симона Халеп, начнет путь в Риме матчем против победительницы встречи между Александрой Саснович и Доминикой Цибулковой. В третьем круге Наоми может сыграть с Юлией Гергес, хотя вполне возможен матч против Алены Остапенко. Ну и в четвертьфинале Наоми ждет финалистка турнира в Риме Кики Бертенс. Представительнице Нидерландов, правда, для начала нужно пройти Арину Сабаленко в третьем круге.
Симона Халеп стартует в Риме встречей против победительницы чешского дерби между Маркетой Вондрусовой и Барборой Стрыцовой. Первой сеянной соперницей Симоны может стать китаянка Цзянь Ван, ну а в четвертьфинале румынской теннисистке может выпасть кто-то из американок - Слоан Стивенс либо же Серена или Винус Уильямс. Матч между сестрами, кстати, вполне может состоятся во втором круге.
Петра Квитова, получившая в столице Италии 2-й номер посева, начнет матчем против сильнейшей в паре Леся Цуренко - Юлия Путинцева. Далее у Петры 14-я ракетка турнира Анетт Контавейт, ну а в четвертьфинале - Эшли Барти. Хотя, кроме австралийской теннисистки на выход в 1/4 финала из этого фрагмента сетки вполне реально претендуют Анастасия Севастова и Белинда Бенчич, которые сыграют друг с другом в стартовом раунде.
Ну и Каролина Плишкова сыграет на старте турнира в Риме с победительницей матча между Айлой Томльянович и кем-то из квалифайеров. Первой сеянной соперницей Каролины может стать Мэдисон Киз, ну а в четвертьфинале чешскую теннисистку может поджидать Элина Свитолина. Украинской теннисистке, правда, не совсем повезло со жребием. Уже на старте она может сыграть с Викторией Азаренко, если та пройдет Шуай Чжанг. Ну а в третьем круге намечается матч с Каролин Возняцки или Гарбинье Мугурусой.
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