Ник Киргиос со скандалом покидает соревнования в Риме.

(Q) Каспер Рууд - Ник Киргиос - 6:3, 6:7(5), 2:1, ret
Каспер Рууд в третьем раунде Мастерса в Риме сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном Мартином Дель Потро, который чуть ранее выбил из борьбы бельгийца Давида Гоффина.
Ну а Ник Киргиос гарантировано будет оштрафован и, возможно, даже дисквалифицирован за неспортивное поведение. О санкциях к австралийскому теннисисту мы сообщим как только они будут утверждены.
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