четверг, 16 мая 2019 г.

Ник Киргиос со скандалом покидает соревнования в Риме.

Австралийский теннисист Ник Киргиос в своем репертуаре завершил выступления на Мастерсе в Риме. По ходу матча второго круга против Каспера Рууда из Норвегии Ник вступил в перепалку с линейным арбитром, разгромил ракетку, бросил на корт стул и покинул арену. Таким образом Киргиосу защитано техническое поражение. Инцидент случился по ходу третьей партии встречи. К тому моменту Ник успел проиграть стартовый сет, а затем оставить за собой второй отрезок матча на тай-брейке.


(Q) Каспер Рууд - Ник Киргиос - 6:3, 6:7(5), 2:1, ret

Каспер Рууд в третьем раунде Мастерса в Риме сыграет с аргентинским теннисистом Хуаном Мартином Дель Потро, который чуть ранее выбил из борьбы бельгийца Давида Гоффина.

Ну а Ник Киргиос гарантировано будет оштрафован и, возможно, даже дисквалифицирован за неспортивное поведение. О санкциях к австралийскому теннисисту мы сообщим как только они будут утверждены.

Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
о 17:11
Мітки: , , ,

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)