Арина Соболенко обыграла Доминику Цибулкову на старте Ролан Гарроса.

(11) Арина Соболенко - Доминика Цибулкова - 7:5, 6:1
В начале отчетного поединка шансы на приёме с завидной периодичностью возникали именно у Цибулковой. Соболенко за два стартовых гейма на собственной подаче отыграла сразу 5 брейковых мячей и не позволила Доминике с ходу уйти в отрыв. В середине стартового сета Арина и вовсе героический поступок совершила, отыгравшись со счета 0:40 на собственной подаче, а потом и четвёртый брейковый мяч в этом же гейме ликвидировав.
А спустя несколько минут впервые так серьёзно подвисла подача и у Цибулковой. Доминика тоже спаслась с тройного брейк-поинта, но с четвертой попытки Соболенко таки оформила брейк и тут же получила возможность подавать на партию. Не сложилось - словацкая теннисистка моментально ответила выигранным на приёме геймом, но этим лишь отсрочила поражение в сете. При подаче на тай-брейк Цибулкова попросту провалилась и отдала гейм под ноль.
Второй сет уже проходил при полном доминировании Арины. Да, белорусская теннисистка снова отыграла пару брейк-поинтов на старте сета, но в дальнейшем свою подачу держала просто идеально. Чего не скажешь про Доминику. Цибулкова быстро отпустила соперницу в отрыв, потом ещё раз упустила свой гейм, причём под ноль, ну а Соболенко с первой попытки тут же подала на победу.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Арина Соболенко сыграет с Амандой Анисимовой.
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