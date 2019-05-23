Арина Соболенко в трех сетах сломила сопротивление Моники Пюиг и вышла в полуфинал турнира в Страсбурге.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко становится полуфиналисткой соревнований во французском Страсбурге, на которых она получила 2-й номер посева. На стадии 1/4 финала Арина в достаточно напряженном поединке обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пюиг, занимающую 61-ю строчку текущего мирового рейтинга. Соболенко разгромно выиграла стартовый сет матча и даже повела с брейком по ходу второй партии, но слишком рано расслабилась и позволила Пюиг вернуться в борьбу. Моника даже перевела поединок в решающую партию, но в ней белорусская теннисистка снова захватила инициативу и за 1 час и 50 минут игрового времени оформила итоговую победу.
(2) Арина Соболенко - Моника Пюиг - 6:1, 3:6, 6:2
Теперь за выход в финал соревнований в Страсбурге Арина Соболенко поспорит с украинской теннисисткой Даяной Ястремской, обыгравшей чуть ранее француженку Фиону Ферро
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