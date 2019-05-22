Арина Соболенко выходит в четвертьфинал соревнований в Страсбурге.

(2) Арина Соболенко - (Q) Лаура Зигемунд - 6:4, 6:3
Начало поединка, откровенно говоря, не сложилось ни для одной из теннисисток. 6 стартовых геймов матча заканчивались брейками, причем у подающей стороны действительно не было особых шансов на то, чтобы защитить гейм. И вот, с середины партии, как будто обрубило. Подача прорезалась, как у Арины, так и, в принципе, у Лауры, так что брейковый отрезок сменился непродолжительным промежутком, в котором обе теннисистки свои геймы защищали.
Прервала это затишье именно Соболенко, которая не просто очень вовремя взяла подачу соперницы, а и сделала это под ноль. Именно этим брейком белорусская теннисистка поставила победную точку в стартовой партии. Второй сет Арина также начала с выигранного на приеме гейма. Казалось, что времени у Зигемунд на то, чтобы отыграться, остается предостаточно. Но в итоге, Лаура чуть сама еще раз не упустила собственный гейм, когда ей пришлось спасаться с тройного брейк-поинта. Подачу немецкая теннисистка таки удержала, но найти возможность оформить обратный брейк у нее так и не вышло - Соболенко во втором сете в собственных геймах действовала крайне уверенно.
В четвертьфинале соревнований в Страсбурге Арина Соболенко теперь сыграет с Моникой Пюиг.
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