Мария Саккари из квалификации пробивается вот уже в полуфинал турнира в Риме.

Греческая теннисистка Мария Саккари становится полуфиналисткой соревнований категории WTA Premier 5 в столице Италии. Мария, начинавшая выступления в Риме еще с предварительного раунда, на стадии 1/4 финала переиграла такого же квалифайера Кристину Младенович из Франции. В упорной борьбе Младенович оставила за собой стартовый сет встречи и даже вырвалась вперед с брейком по ходу второй партии. Но Саккари переломила ход поединка, а в решающем отрезке матча даже отвесила Кристине полноценную баранку. На победу в поединке Мария Саккари потратила чуть более 2 часов игрового времени.
(Q) Мария Саккари - (Q) Кристина Младенович - 5:7, 6:3, 6:0
За выход в финал соревнований в Риме Мария Саккари поспорит с чешской теннисисткой Каролиной Плишковой, которая в таком же трехсетовом матче с проигранной стартовой партией переиграла белорусскую спортсменку Викторию Азаренко.
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