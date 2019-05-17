Диего Шварцман обыгрывает Кеи Нишикори и выходит в полуфинал Мастерса в Риме.

Диего Шварцман - (6) Кеи Нишикори - 6:4, 6:2
Диего Шварцман просто убойно начал четвертьфинальный поединок против Кеи Нишикори в Риме. К середине стартовой партии аргентинский теннисист вел уже с двумя брейками - 5:0. "Серединой партии" этот момент встречи был назван не случайно, потому что Нишикори так просто отдавать первый сет не собирался. Кеи, на удивление, вернулся в борьбу и сумел дважды помешать сопернику подать на победу в этом отрезке матча. Правда, после того, как две упущенные подачи были отыграны, Нишикори еще раз упустил собственный гейм и Шварцман именно этим брейком поставил победную точку в партии.
Во второй партии Нишикори снова провалился, правда случилось это уже под занавес матча. Кеи со счета 2:2 опять дважды упустил собственную подачу и проиграл 4 гейма подряд. Таким образом Диего Шварцман впервые в карьере пробился в полуфинал турнира категории Мастерс.
В нем Диего сыграет с победителем матча между лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем и своим соотечественником Хуаном Мартином Дель Потро.
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