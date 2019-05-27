Серена Уильямс провалила первый сет на текущем Ролан Гарросе, но разгромила Виталию Дьяченко в двух последующих сетах.

Американская теннисистка Серена Уильямс, получившая в Париже 10-й номер посева, с непростой победы начала выступления на грунтовом Турнире Большого Шлема. В матче первого круга Ролан Гарроса Серена в трех партиях переиграла россиянку Виталию Дьяченко, занимающую на данный момент 83-ю строчку мирового рейтинга. Уильямс-младшая просто провалила стартовый сет встречи, но в двух последующих партиях отдала сопернице всего 1 гейм. На победу в матче Серена Уильямс потратила чуть более полутора часов игрового времени.
(10) Серена Уильямс - Виталия Дьяченко - 2:6, 6:1, 6:0
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между Куруми Нарой и Далилой Якупович.
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