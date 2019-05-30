Серена Уильямс спокойно переиграла Куруми Нару во втором раунде Ролан Гарроса.

(10) Серена Уильямс - (Q) Куруми Нара - 6:3, 6:2
После достаточно ровного начала матча, в котором обе теннисистки спокойно выигрывали собственные подачи, инициативу попыталась захватить именно Серена. Уильямс-младшая зацепилась за подачу соперницы, но с первой попытки уйти в отрыв у американки не получилось. Куруми героически выстояла и отыграв сразу 6 брейк-поинтов за гейм удержала собственную подачу. Правда, через несколько минут Серена таки повела с геймом на приеме в активе и сразу же после этого брейка спокойно подала на победу в стартовой партии.
Обострения борьбы во второй партии не получилось. Скорее, наоборот, Уильямс-младшая лишь упрочила свой игровой перевес. Довольно быстро американка вырвалась вперед с брейком, а потом и второй гейм на приеме выиграла. Могла Серена и точку в поединке поставить на подаче соперницы, но Нара тот гейм с матч-болла таки взяла. Через минуту после этого Уильямс-младшая под ноль подала на победу в противостоянии.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Серена Уильямс сыграет со своей соотечественницей Софьей Кенин. Она преодолела стадию второго круга грунтового мейджора без борьбы, поскольку ее потенциальная соперница - канадская теннисистка Бьянка Андрееску - снялась с турнира еще до начала матча.
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