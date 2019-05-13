Серена Уильямс уверенно обыграла Ребекку Петерсон и шагнула во второй круг турнира в Риме.

(10) Серена Уильямс - Ребекка Петерсон - 6:4, 6:2
Интересно, что свой последний до сегодняшнего дня в туре матч Серена Уильямс провела, как раз против Ребекки Петерсон. На соревнованиях в Майами американская теннисистка добилась неожиданно тяжелой победы в трех партиях, после чего снялась с турнира. В Риме Уильямс-младшей, по началу, тоже пришлось довольно не сладко. Именно Серена в нескольких подряд геймах навязывала сопернице борьбу на приеме, но первой оформила брейк именно Ребекка.
Петерсон, отыграв 3 брейк-поинта за пару собственных геймов, неожиданно зацепилась за подачу Уильямс, добралась до двойного брейкового мяча и с первой же попытки реализовала свой шанс. Правда, Серене, не понадобилось много времени для того, чтобы прийти в себя. Через несколько минут американка уже восстановила равновесие в счете, а во время следующей подачи соперницы оформила еще один брейк. Довести партию до победы после этого Уильямс не составила труда - в двух последующих геймах на собственной подаче 10-я ракетка турнира в Риме отдала шведской теннисистке лишь 1 розыгрыш.
По ходу второй партии Уильямс уже полностью диктовала условия игры. Серена быстро повела с брейком, закрепила успех еще одним выигранным на приеме геймом и вышла подавать на победу в матче. Лишь в этот момент Петерсон попробовала пободаться, но американка отыграла двойной брейк-поинт у соперницы и оформила итоговую победу.
Во втором раунде соревнований в Риме Серена Уильямс сыграет с победительницей матча между своей сестрой Винус Уильямс и бельгийской теннисисткой Элизе Мертенс.
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