Дерби сестер отменяется. Серена Уильямс снялась с турнира в Риме.

10-я ракетка соревнований категории WTA Premier 5 в столице Италии американская теннисистка Серена Уильямс отказалась от продолжения борьбы на турнире. Сняться ещё до начала поединка второго круга Серену, по сообщениям пресс-службы турнира, заставила травма колена. Таким образом в третий раунд соревнований в Риме без борьбы выходит сестра Серены - Винус Уильямс.
(WC) Винус Уильямс - (10) Серена Уильямс - w/o
В третьем раунде турнира в Риме Винус Уильямс сыграет с победительницей матча между Йоханной Контой и Слоан Стивенс.
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