среда, 15 мая 2019 г.

Мария Шарапова снялась с Ролан Гарроса.

Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение отказаться от участия в грунтовом Турнире Большого Шлема. По сообщению Tennis.com причиной снятия Марии с Ролан Гарроса - 2019 стала травма плеча.



Сама Шарапова так прокомментировала свой отказ от участия в Ролан Гарросе: "Не всегда правильные решения – самые простые. Что до хороших новостей, я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Буду скучать, Париж, до встречи в следующем году!"

Место Марии Шараповой в основной сетке Ролан Гарроса займёт представительница Люксембурга Мэнди Минелла.

Мария Шарапова дважды побеждала на Ролан Гарросе - в 2012-м и 2014-м годах. В прошлом сезоне россиянка остановилась в четвертьфинале, где проиграла Гарбинье Мугурусе.

На данный момент Мария Шарапова занимает 35-ю строчку мирового рейтинга. Последний матч в туре Маша провела еще в конце января на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда она в первом раунде обыграла Дарью Гаврилову, а вот на встрчу второго круга против Дарьи Касаткиной уже не вышла, сославшись на травму.

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о 22:21
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