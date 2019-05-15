Мария Шарапова снялась с Ролан Гарроса.

Сама Шарапова так прокомментировала свой отказ от участия в Ролан Гарросе: "Не всегда правильные решения – самые простые. Что до хороших новостей, я возобновила тренировки и постепенно нагружаю плечо. Буду скучать, Париж, до встречи в следующем году!"
Место Марии Шараповой в основной сетке Ролан Гарроса займёт представительница Люксембурга Мэнди Минелла.
Мария Шарапова дважды побеждала на Ролан Гарросе - в 2012-м и 2014-м годах. В прошлом сезоне россиянка остановилась в четвертьфинале, где проиграла Гарбинье Мугурусе.
На данный момент Мария Шарапова занимает 35-ю строчку мирового рейтинга. Последний матч в туре Маша провела еще в конце января на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Тогда она в первом раунде обыграла Дарью Гаврилову, а вот на встрчу второго круга против Дарьи Касаткиной уже не вышла, сославшись на травму.
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