Сергей Стаховский завершил выступления на Челленджере в Пусане и в парном разряде.

Украино-бельгийский дуэт Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс не сумел пробиться в полуфинал соревнований категории Челленджер в Пусане. На стадии 1/4 финала Сергей и Рубен в двух партиях уступили шведско-американской паре Андре Горанссон/Хантер Риз. В каждом из сетов встречи Стаховский и Бемельманс позволили соперникам оформить по одному брейку, а вот сами на приеме отличиться не сумели ни разу. Поединок продолжался чуть менее 1 часа и 10 минут игрового времени.
Андре Горанссон/Хантер Риз - Сергей Стаховский/Рубен Бемельманс - 6:3, 6:4
Напомним, что в одиночном разряде Сергей Стаховский, который был посеян на турнире под 2-м номером, уступил уже в стартовом поединке. Во втором раунде Челленджера Сергей проиграл японцу Каити Утиде
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