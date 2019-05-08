Сергей Стаховский проиграл на старте Челленджера в корейском Пусане.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер в корейском Пусане 2-й номер посева, не сумел преодолеть даже стартовый для себя второй раунд турнира. В первом матче украинский теннисист в двух партиях проиграл японцу Каити Утиде, занимающему 245-ю строчку текущего мирового рейтинга. В стартовой партии Стаховский дважды спасался с подачи соперником на сет, но в итоге проиграл затяжной тай-брейк. Ну а во второй партии Каити хватило одного брейка для итоговой победы в противостоянии. На нее японский теннисист потратил 1 час и 45 минут игрового времени.
Каити Утида - (2) Сергей Стаховский - 7:6(8), 6:3
В третьем раунде Челленджера в Пусане Каити Утида сыграет со своим соотечественником Го Соедой. Ну а Сергей Стаховский продолжит выступления на турнире в парном разряде. Уже сегодня в дуэте с бельгийцем Рубеном Бемельмансом Сергей проведет матч стартового раунда против второй пары посева - австралийцев Макса Пурсела и Люка Сэвилла.
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