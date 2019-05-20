Сергей Стаховский на отказе соперника выходит во второй раунд квалификации Ролан Гарроса.

Сергей Стаховский, получивший в квалификации грунтового Турнира Большого Шлема 6-й номер посева, выходит во второй раунд отбора. В стартовом поединке квалифай-раунда Ролан Гарроса - 2019 украинский теннисист на отказе прошел австралийца Джеймса Дакворта, занимающего на данный момент 151-ю строчку мирового рейтинга. Стаховский сумел повести с брейком в стартовой партии встречи и при счете 4:2 в пользу Сергея Джеймс отказался от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем. Теннисисты провели на корте полчаса игрового времени.
(6) Сергей Стаховский - Джеймс Дакворт - 4:2, ret
Во втором раунде квалификации Ролан Гарроса - 2019 Сергей Стаховский сыграет с победителем матча между белорусским теннисистом Владимиром Игнатиком и итальянцем Маттео Донати
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