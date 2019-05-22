Сергей Стаховский выходит в финал квалификации Ролан Гарроса.

(6) Сергей Стаховский - Владимир Игнатик - 7:6(2), 6:4
В стартовой партии встречи теннисисты, казалось бы, уверенно брали собственные подачи и тай-брейк в этом сете действительно читался. Он и случился, но только в концовке сета зрители стали свидетелями настоящей драмы. Сначала Игнатик сумел под ноль взять подачу Стаховского, но украинский теннисист моментально ответил обратным брейком. Более того, в следующем гейме на подаче соперника Сергей смог до двойного сет-болла добраться, но Владимир отыгрался.
Через минутут после этого Игнатик снова лидировал с геймом на приеме в активе и вышел подавать на победу в партии. На этот раз уже белорусский теннисист добрался до сет-поинта, но Стаховский отыграл его и оформил обратный брейк в последний момент. На тай Владимир вышел уже в слегка разобранном состоянии и сумел выиграть на нем лишь 2 розыгрыша.
Спад белорусского спортсмена продолжился и в дебюте второго сета. Стаховский начал партию с брейка и именно этот перевес стал решающим. У Игнатика были шансы спастись - несколько раз Владимир добирался до брейк-поинтов, но Сергей все свои подачи до конца встречи удержал.
В финале квалификации Ролан Гарроса - 2019 Сергей Стаховский сыграет с россиянином Алексеем Ватутиным.
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