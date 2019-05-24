Сергей Стаховский сыграет в основной сетке Ролан Гарроса.

Украинский теннисист Сергей Стаховский, уступивший в финале квалификации Открытого Первенства Франции, таки сыграет в основной сетке Ролан Гарроса. Стаховский получил статус лаки лузера и в первом раунде грунтового Турнира Большого Шлема сыграет с местным спортсменом Жилем Симоном. Француз получил в Париже 26-й номер посева.
Победитель матча между Жилем Симоном и Сергеем Стаховским во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 сыграет с сильнейшим в паре Хауме Мунар - Сальваторе Каррузо.
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