Сергей Стаховский успешно стартовал на Челленджере в корейском Кванджу.

Сергей Стаховский, получивший на соревнованиях категории Челленджер с призовым фондом в 54 тысячи долларов в корейском Кванджу. Украинский теннисист, получивший на турнире 2-й номер посева, в матче второго круга переиграл представителя Тайваня Цун-Хуа Яна, занимающего на данный момент 290-ю строчку мирового рейтинга. Успех в стартовой партии Стаховскому принес единственный брейк, оформленный уже под самый занавес этого игрового отрезка. Во втором сете Сергей упустил несколько брейк-поинтов и даже не реализовал матч-болл на приеме, но все равно оформил итоговую победу на тай-брейке. На нее украинскому теннисисту понадобился 1 час и 35 минут игрового времени.
(2) Сергей Стаховский - Цун-Хуа Ян - 6:4, 7:6(3)
В третьем раунде Челленджера в Кванджу Сергей Стаховский сыграет с еще одним представителем Тайваня Тун-Лин Ву.
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