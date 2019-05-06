Виктория Азаренко уступила Слоан Стивенс в Мадриде.

(8) Слоан Стивенс - Виктория Азаренко - 6:4, 2:6, 6:2
Казалось, что в самом начале матча Виктория может уйти в отрыв с брейком. Пару стартовых розыгрышей встречи на подаче соперницы белорусская теннисистка провела достаточно активно и сумела повести на приеме - 30:0. Стивенс, правда, быстро наладила подачу и избежала серьезных проблем в гейме в виде брейк-поинтов.
До середины стартовой партии обе теннисистки защищали собственные геймы достаточно уверенно. Первые реальные шансы на лидерство возникли как раз у Слоан, которая добралась до двойного брейк-поинта, но не сумела воспользоваться отличной возможностью. Виктория выиграла два затяжных розыгрыша, а затем и подачу включила, что и позволило белорусской спортсменке взять сложный гейм.
До конца партии казалось, что Слоан и Вика уже чуть ли не к тай-брейку готовятся. Никакой борьбы на приеме попросту не просматривалось, так что матч больше походил на мужское противостояние да еще и на быстром покрытии. Вот и в 10-м гейме Азаренко повела 40:0 на собственной подаче и... И упустила ее.
Белорусская спортсменка провалилась очень серьезно, так что летающую ракетку по итогу гейма и сета вполне можно понять. С тройного гейм-болла превратить все в проигранную подачу еще нужно постараться. И ведь, по сути, серьезно пободалась Стивенс лишь в одном розыгрыше, когда выцарапала у сопернице длинное ралли с большим количеством острых ударов. В остальном - ошибки Виктории поспевали еще до того, как розыгрыш становился продолжительным.
В такой ситуации важно было не посыпаться в начале второй партии и не отпустить соперницу в серьезный отрыв. С этим Азаренко справилась блестяще и на второй сет белорусская теннисистка вышла уже предельно сконцентрированной и мотивированной. Так что, первый в исполнении Виктории за весь матч брейк случился почти сразу же после начала сета.
В середине партии Азаренко упрочила свое лидерство еще одной выигранной подачей соперницы, но чуть было не поплыла при подаче на сет. При счете 30:0 Виктория расклеилась и допустила 3 двойные ошибки подряд. Путем несложных подсчетов понимаем, что таким образом Стивенс даже брейк-поинт заработала. К счастью, Вика вовремя пришла в себя, отыгралась и поставила победную точку в партии отличным эйсом на второй подаче.
Но вот на третий сет Азаренко попросту не хватило сил. Виктория попыталась быстро захватить в нем инициативу и даже добралась до двойного брейк-поинта на подаче соперницы. Стивенс выкарабкалась и потихоньку прибрала инициативу к собственным рукам. В игре Вики стало проявляться все больше и больше брака, в концовке матча снова посыпались двойные ошибки, да еще и нервы снова стали одолевать Азаренко. В итоге - Слоан оформила 2 брейка подряд со счета 2:2 и шагнула в третий круг турнира в Мадриде.
В нем Слоан Стивенс сыграет с победительницей матча между Ализе Корне и Сайсай Чженг. Ну а Виктории Азаренко еще предстоит сыграть в Мадриде в парном разряде, хотя, учитывая некоторые проблемы со здоровьем у белорусской теннисистки, вполне вероятно, что она будет беречь силы.
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