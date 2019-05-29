Слоан Стивенс шагнула в третий круг Ролан Гарроса.

Американксая теннисистка Слоан Стивенс, получившая на Ролан Гарросе - 2019 7-й номер посева, выходит в третий круг турнира. На стадии второго раунда грунтового мейджора Слоан в двух партиях переиграла испанскую спортсменку Сару Соррибес-Тормо, занимающую 75-ю строчку текущего мирового рейтинга. Стивенс уверенно выиграла стартовый сет, повела с брейком по ходу второй партии, но затем начались настоящие брейковые качели. В итоге сет перетек на тай-брейк, на котором американка и оформила итоговую победу.
(7) Слоан Стивенс - Сара Соррибес-Тормо - 6:1, 7:6(3)
В третьем раунде Открытого Первенства Франции Слоан Стивенс сыграет с победительницей матча между Дженнифер Бреди и Полоной Херцог.
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