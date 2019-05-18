суббота, 18 мая 2019 г.

Валерия Страхова успешно стартовала в квалификации турнира в Страсбурге.

Украинская теннисистка Валерия Страхова разгромно выиграла свой стартовый матч в квалификации соревнований категории WTA International во французском Страсбурге. В первом раунде отбора Валерия уверенно обыграла американку Джейми Лоб, занимающую 236-ю строчку текущего мирового рейтинга. За весь матч Страхова отдала сопернице всего 2 гейма - по одному в каждом из сетов. На победу в первом раунде квалификации турнира в Страсбурге Валерия Страхова потратила даже менее 55 минут игрового времени.


Валерия Страхова - Джейми Лоб - 6:1, 6:1

 Теперь за выход в основную сетку соревнований в Страсбурге Валерия Страхова поспорит с победительницей матча между Лаурой Зигемунд и Андреа Гамис.

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о 15:06
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