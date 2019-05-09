Слоан Стивенс становится полуфиналисткой турнира в Мадриде.

Американка Слоан Стивенс пробивается в 1/2 финала соревнований категории WTA Premier Mandatory в столице Испании, на которых она получила 8-й номер посева. В четвертьфинальном поединке представительница США в двух партиях разобралась с хорватской теннисисткой Петрой Мартич, занимающей 36-ю строчку текущего мирового рейтинга. В середине стартового сета теннисистки обменялись брейками, но в самой концовке этого игрового отрезка ещё раз отличиться на приёме удалось именно Слоан. Во второй партии все решил единственный удачно проведенный на подаче соперницы гейм в исполнении Стивенс. На выход в полуфинал турнира в Мадриде она потратила чуть более 1 часа и 20 минут игрового времени.
(8) Слоан Стивенс - Петра Мартич - 6%4, 6:3
Теперь за выход в финал соревнований в Мадриде Слоан Стивенс поспорит с победительницей последнего матча стадии 1/4 финала между Кики Бертенс и Петрой Квитовой.
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