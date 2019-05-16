Марин Чилич уступил во втором раунде Мастерса в Риме.

Ян-Леннар Штруфф - (9) Марин Чилич - 6:2, 6:3
Стартовый сет противостояния Чилич, откровенно говоря, провалил. Хорват дважды упустил собственную подачу и позволил сопернику победить в партии с комфортным перевесом. Ян-Леннар уже после стартового гейма на приеме вырвался вперед с брейком, под занавес сета упрочил свое лидерство в счете и тут же под ноль подал на победу в первом отрезке противостояния.
Второй сет Штруфф начал столь же уверенно. Снова зрители увидели быстрый брейк в исполнении немецкого теннисиста, а в середине партии Ян-Леннар и второй раз отличился на приеме. Обострить борьбу Чиличу удалось лишь в самой концовке матча. Хорват помешал сопернику с первой попытки подать на победу во встрече, но моментально подарил Штруффу еще один брейк, которым и была поставлена точку в матче.
В третьем раунде Мастерса в Риме Ян-Леннар Штруфф сыграет с японским теннисистом Кеи Нишикори, который в параллельном матче обыграл американца Тейлора Фритца.
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