понедельник, 27 мая 2019 г.

Даяна Ястремская снова уступила Карле Суарес-Наварро. На этот раз на старте Ролан Гарроса.

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела преодолеть стартовый раунд грунтового Турнира Большого Шлема и продлить, таким образом, свою победную серию, начавшуюся на соревнованиях в Страсбурге. В первом раунде Ролан Гарроса - 2019 Даяна в трех сетах уступила испанской теннисистке Карле Суарес-Наварро, которой Ястремская уже проигрывала несколько недель назад на соревнованиях в Риме. Украинка уверенно выиграла стартовую партию встречи, позволила сопернице на тай-брейке второго сета перевести матч в решающий отрезок, а уже в нем Суарес-Наварро полностью перехватила инициативу и оформила полноценную баранку. На победу в матче испанская спортсменка потратила чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени.


(28) Карла Суарес-Наварро - Даяна Ястремская - 2:6, 7:6(0), 6:0

Суарес-Наварро относится к тем теннисисткам, против которых сохранять концентрацию и максимальные обороты нужно до самого завершения встречи. Именно с силами у Даяны сегодня не сложилось. После очень энергозатратного турнира в Страсбурге, где Ястремская по поной выложилась как в одиночном, так и в парном разрядах, сегодня на трехсетовую баталию энергии хватить попросту не могло. Если в стартовой партии, пока у украинской теннисистки еще работали ноги, Даяна действительно переигрывала соперницу, то дальше...

Итак, Ястремская действительно, если и могла побеждать, то только в двух сетах. Стартовую партию она провела просто блестязще дважды отличившись на приеме. Можно было рассчитывать на успех и во втором сете, но Даяна отпустила соперницу с двойного скрытого матч-болла. Отыграв брейк-поинты Суарес-Наварро еще и небольшой кураж поймала, который позволил ей под ноль закрыть тай-брейк второго сета.

Ну а то, что происходило в третьей партии теннисом уже назвать достаточно сложно. Силы окончательно покинули Даяну и баранка от Карлы стала может не совсем справедливым, но уж точно логичным исходом матча.

Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Карла Суарес-Наварро сыграет с Шелби Роджерс.

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о 18:13
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