Даяна Ястремская снова уступила Карле Суарес-Наварро. На этот раз на старте Ролан Гарроса.

(28) Карла Суарес-Наварро - Даяна Ястремская - 2:6, 7:6(0), 6:0
Суарес-Наварро относится к тем теннисисткам, против которых сохранять концентрацию и максимальные обороты нужно до самого завершения встречи. Именно с силами у Даяны сегодня не сложилось. После очень энергозатратного турнира в Страсбурге, где Ястремская по поной выложилась как в одиночном, так и в парном разрядах, сегодня на трехсетовую баталию энергии хватить попросту не могло. Если в стартовой партии, пока у украинской теннисистки еще работали ноги, Даяна действительно переигрывала соперницу, то дальше...
Итак, Ястремская действительно, если и могла побеждать, то только в двух сетах. Стартовую партию она провела просто блестязще дважды отличившись на приеме. Можно было рассчитывать на успех и во втором сете, но Даяна отпустила соперницу с двойного скрытого матч-болла. Отыграв брейк-поинты Суарес-Наварро еще и небольшой кураж поймала, который позволил ей под ноль закрыть тай-брейк второго сета.
Ну а то, что происходило в третьей партии теннисом уже назвать достаточно сложно. Силы окончательно покинули Даяну и баранка от Карлы стала может не совсем справедливым, но уж точно логичным исходом матча.
Во втором раунде Ролан Гарроса - 2019 Карла Суарес-Наварро сыграет с Шелби Роджерс.
Обсудить новость, а также следить за всеми последними событиями в мире тенниса, можно на наших страницах Вконтакте или Facebook.
Комментариев нет:
Отправить комментарий