Даяна Ястремская уступила Карле Суарес-Наварро на старте турнира в Риме.

Карла Суарес-Наварро - Даяна Ястремская - 6:4, 1:6, 6:3
Суарес-Наварро с первых же геймов попыталась захватить инициативу и навязать Даяне удобный для себя стиль игры. Во многом испанской теннисистке это удалось, как минимум Карла повела сразу с двумя брейками, выиграв два первых гейма на подаче Ястремской. Но украинская спортсменка отказалась сыпаться и спустя несколько минут сократила отставание в счете.
В концовке партии, правда, у Даяны снова подвисла подача. Украинка героически спаслась со счета 0:40, отыграла еще один брейковый мяч, но с пятой попытки Суарес-Наварро таки оформила важнейший брейк. Вот только при подаче на сет у Карлы возникли те же проблемы - тройной брейк-поинт. Два мяча испанская спортсменка отыграла, но на третьем Ястремская таки добилась своего и снова сократила отставание до минимума. Спасти сет, к сожалению, это украинке не помогло - вторую попытку подать на партию Суарес-Наварро провела идеально, выиграв гейм под ноль.
Во второй партии Ястремской удалось перехватить инициативу и выбить соперницу из колеи. Даяна довольно быстро вырвалась вперед в счете, а потом не просто удержала этот перевес, а развила его. Ближе к концу партии украинская теннисистка еще раз отличилась на приеме и без проблем подала на победу в сете.
Но вот начало решающего отрезка матча получилось снова провальным. Даяна дважды упустила подачу, доведя преимущество Суарес-Наварро до разгромного счета - 5:1. И вот тут начинается самое интересное. Ястремская чуть было камбек не организовала. Сначала Даяна отквитала одну упущенную подачу. Затем ликвидировала матч-болл у соперницы в собственном гейме, а затем и зацепилась за вторую попытку Карлы подать на победу. Ястремская снова добралась до брейк-поинтов, но теперь уже Суарес-Наварро выстояла и таки завершила встречу в свою пользу.
Во втором раунде соревнований в Риме Карла Суарес-Наварро сыграет с француженкой Ализе Корне, которая достаточно неожиданно выбила из борьбы 9-ю ракетку турнира белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
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