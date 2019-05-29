Дерби не будет. Катерина Козлова снялась с Ролан Гарроса, Элина Свитолина без борьбы выходит в третий круг.

Украинское дерби в рамках второго круга женского одиночного турнира Ролан Гарроса - 2019 не состоится. Еще до начала поединка Катерина Козлова приняла решение сняться с грунтового Турнира Большого Шлема. Точная причина отказа Катерины от продолжения борьбы в Париже на данный момент не сообщается. Но по ее стартовому поединку на Открытом Первенстве Франции против Бернарды Перы были заметны проблемы со здоровьем - Катерину мучал кашель. Таким образом Элина Свитолина без борьбы выходит в третий раунд Ролан Гарроса - 2019.
(9) Элина Свитолина - Катерина Козлова - w/o
В третьем раунде парижского мейджора Элина Свитолина теперь сыграет с победительницей матча между Гарбинье Мугурусой и Йоханной Ларссон.
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