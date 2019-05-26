Элина Свитолина обыграла Винус Уильямс на старте Ролан Гарроса - 2019.

Украинская теннисистка Элина Свитолина, получившая на грунтовом Турнире Большого Шлема 9-й номер посева, начинает выступления в Париже с уверенной победы. В матче стартового круга Элина в двух партиях с одинаковым счётом - 6:3 переиграла американку Винус Уильямс, занимающую 52-ю строчку мирового рейтинга. В обоих сетах Свитолина куда стабильнее провела концовки. Под занавес каждого из отрезков матча украинская теннисистка смогла оформить по 2 подряд брейка. Хотя второй сет, например, складывался для Элины не лучшим образом - Свитолина проигрывала с упущенной подачей - 1:3. На стартовую победу на Ролан Гарросе Элина Свитолина потратила час с четвертью игрового времени.
(9) Элина Свитолина - Винус Уильямс - 6:3, 6:3
Во втором раунде Ролан Гарроса Элина Свитолина сыграет со своей соотечественницей Катериной Козловой, которая на старте грунтового Турнира Большого Шлема обыграла ещё одну американку Бернарду Перу.
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