Доминик Тим в четырех партиях побеждает во втором круге Ролан Гарроса.

(4) Доминик Тим - Александр Бублик - 6:3, 6:7(6), 6:3, 7:5
Откровенно говоря не излучает максимальную уверенность в собственных силах Доминик Тим на старте Открытого Первенства Франции. Может быть предельная собранность от австрийца в матчах первых раундов и не требуется. Но и затягивать поединки против вполне проходных соперников, при всем к ним уважении, Тиму тоже, наверное, не стоит. Ко второй неделе мейджора, а Доминик явно попытается на нее замахнуться, каждый лишний сет проведенный на корте может сыграть злую шутку с физическими кондициями Доминика.
Матч второго круга против Александра Бублика Доминик начал достаточно уверенно. Уже в стартовом гейме противостояния Тим сумел повести с геймом на приеме и до конца стартового сета никаких шансов на спасение у представителя Казахстана попросту не было - 4-й номер посева не дал оппоненту заработать ни одного брейк-поинта.
Второй сет Тим тоже вполне мог начинать с успеха на приеме, но Бублик свою подачу с двух брейк-поинтов таки удержал. А ближе к середине партии уже сам Александр вырвался вперед с выигранной подачей соперника в активе. Тим отыгрался в последний момент - когда казахстанский теннисист вышел подавать на победу в партии. Но оставить за собой сет Доминик так и не сумел - достаточно напряженный тай-брейк с минимальным перевесом выиграл Бублик.
Третья партия прошла в довольно ровной борьбе. По брейк-поинту было у каждого из теннисистов в ее стартовых геймах, но воспользоваться шансами на приеме не удалось ни одному из соперников. И в тот момент, когда казалось, что второго подряд тай-брейка не избежать - Бублик провалил гейм на собственной подаче, позволил Тиму вырваться вперед с брейком и тут же под ноль подать на победу в партии.
Лихо закрутилась интрига в противостоянии в начале четвертого сета, который с брейка начал именно Александр. В середине партии он мог упрочить лидерство, но не воспользовался двумя брейковыми мячами, а уже в следующем гейме на приеме Бублик заработал двойной сет-болл. Именно в этот момент Доминик проснулся. С боями он защитил собственный гейм, помешал сопернику подать на победу в партии, а потом и второй брейк подряд оформил, причем сделал это под ноль. На матч Доминик Тим подал достаточно уверенно.
В третьем раунде Ролан Гарроса - 2019 Доминик Тим сыграет с уругвайским теннисистом Пабло Куэвасом.
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