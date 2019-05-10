Роджер Федерер упустил 2 матч-болла по ходу второго сета и в итоге проиграл Доминику Тиму в Мадриде.

(5) Доминик Тим - (4) Роджер Федерер - 3:6, 7:6(11), 6:4
Перевалить за отметку в 1200 выигранных матчей за карьеру Роджер Федерер, как минимум в Мадриде, так и не сумел. А ведь швейцарец был близок к очень качественной и, чего уж греха таить, достаточно неожиданной победе. Роджер в матче против Доминика Тима на грунтовом покрытии явно не выглядел фаворитом, но это совсем не помешало ему начать встречу с позиции силы и авторитета. А вот Тим к такому дебюту от соперника оказался просто не готов.
Итак, Роджер немного пристрелялся к условиям на корте в стартовом гейме на собственной подаче. Доминик даже получил счёт ровно - 30:30, но к брейк-поинту швейцарец соперника не подпустил. В дальнейшем по ходу первого сета Федерер если и не был идеален, то как минимум его игра была очень близка к этому. Понятное дело, что австрийца Роджер не выносил в одну калитку - уровень соперника все таки не тот. Но ни разу поволноваться за итог партии болельщикам не пришлось. Федерер оформил брейк уже в стартовом гейме на приёме и комфортно удержал этот минимальный перевес до самого завершения сета.
Ко второй партии у Федерера прилично упал показатель первой подачи. С одной стороны 66-% - это не так уж и мало, но если сравнивать с первым сетом, когда эта цифра достигала 84-%, падение получилось существенным. Доминик же, напротив, разыгрался и за свои геймы держался, что есть сил. Роджер несколько раз выпутывался из крайне неприятных ситуаций. Сначала швейцарец ликвидировал двойной брейк-поинт, затем и вовсе отыгрался со счета 0:40 на собственной подаче. С горем пополам Федерер дотянул до тай-брейка, на котором быстро повел с выигранным на приёме очком. Казалось бы, вот как работает настоящий класс, но нет.
К середине тая Доминик отставание ликвидировал, а к его концовке оформил ещё один мини-брейк. Хотя, это в тот момент казалось, что развязка близка, а на самом деле теннисисты отыграли ещё достаточное количество розыгрышей. Сначала Роджер отыгрался с двойного сет-болла у соперника. Потом в обмене выигранными на подаче очками Федерер имел даже 2 матч-болла, но Тим чётко отрабатывал эти важнейшие мячи. В итоге, затяжной тай-брейк остался за австрийцем с итоговым счётом 13:11.
Роджер, конечно, потратил слишком много сил на две партии, так что доминирование Тима в решающей партии было весьма ожидаемым. Доминик в первом же гейме зацепился на приёме, но Федерер отыграл очередной брейк-поинт и подачу удержал. В следующем гейме было сложнее и швейцарец пытался второй раз за матч спастись со счета 0:40 на собственной подаче. Два мяча Роджер снова ликвидировал, но на третьем Тим таки повел с брейком в решающей партии.
Чуть ли не моментально Доминик мог лишиться добытого с таким трудом перевеса, но теперь уже ему удалось ликвидировать двойной брейк-поинт. В тот момент, когда Тим собрался с мыслями, привык к тому факту, что он лидирует в решающей партии и теперь, фактически, все в его руках, показалось, что матч так и докатится до логичной победы австрийца. Но нет, Роджер нашел в себе силы закрутить интригу.
В 8-м гейме у швейцарца образовался единственный брейк-поинт, но его хватило для того, чтобы вернуть равновесие в счете. Правда, в 9-м - снова 0:40 на подаче Федерера, снова героический отыгрыш двух мячей и брейк в исполнении Тима с третьей попытки. Простить себе упущение и этого перевеса Доминик, наверное, уже не смог бы. В следующем же гейме Тим успешно подал на победу в матче.
Теперь Доминик Тим поспорит за выход в финал Мастерса в Мадриде с лидером мирового рейтинга Новаком Джоковичем, который еще и сегодня получил выходной. Его соперник по четвертьфиналу - хорватский теннисист Марин Чилич - не сумел выйти на матч из-за отравления.
Ну а Роджер Федерер, вполне возможно, на следующей неделе сыграет на Мастерсе в Риме. Как минимум, в одиночной сетке турнира он заявлен, а будет ли швейцарец играть - станет понятно в ближайшее время.
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