четверг, 9 мая 2019 г.

Доминик Тим одолел Фабио Фоньини и шагнул в четвертьфинал Мастерса в Мадриде.

Австрийский теннисист Доминик Тим становится участником четвертьфинальной стадии Мастерса в Мадриде, на котором он получил 5-й номер посева. В матче третьего круга Доминик в двух непростых партиях одолел итальянца Фабио Фоньини, занимающего 12-ю строчку текущего мирового рейтинга. В каждом из сетов встречи Тим по разу отличился на приеме и удержал все собственные подачи. На победу в противостоянии Доминик Тим потратил полтора часа игрового времени.


(5) Доминик Тим - (10) Фабио Фоньини - 6:4, 7:5

В стартовой партии встречи Доминик Тим сумел довольно быстро получить перевес в счете, а потому австриец сразу же смог играть, что называется, по счету. Фоньини провалил собственную подачу, подарив сопернику тройной брейк-поинт, и отыграл всего 1 из этих важнейших мячей. Два последующих гейма на своей подаче Фабио выигрывал под ноль, но это не особо спасало итальянца - необходимо было цепляться на приеме и отыгрывать брейк, а вот с этим возникали проблемы. В итоге Фоньини занервничал в концовке партии и даже подарил сопернику сет-болл на приеме. Ту подачу Фабио таки защитил, но Тим очень ответственно подошел к своему перевесу в счете и удержал его до победного завершения партии. Подачу на сет Доминик провел просто образцово-показательно, выиграв гейм под ноль.

Во второй партии оба спортсмена долгое время более чем уверенно выигрывали собственные геймы, но в концовке сета подвисать подача стала у обоих. Сначала брейк-поинтом не воспользовался Фоньини. Затем скрытый матч-болл упустил Тим. Но спустя несколько минут Доминик реализовал второй подобный мяч и сразу же после брейка вышел подавать на победу в матче. И на этот раз помешать сопернику итальянский теннисист не сумел. В итоге Доминик Тим и отпраздновал победу в двух достаточно непростых сетах.

В четвертьфинале турнира в Мадриде австрийский теннисист теперь ждет победителя матча между Роджером Федерером и Гаэлем Монфисом.

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о 16:57
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