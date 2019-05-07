Доминик Тим на отказе соперника пробивается в третий круг Мастерса в Мадриде.

Австрийский теннисист Доминик Тим, получивший на соревнованиях категории Мастерс в Мадриде 5-й номер посева, с непростой победы начал выступления на турнире. В матче стартового для себя второго круга Доминик одолел американца Рейлли Опелку, занимающего на данный момент 58-ю строчку мирового рейтинга. Примечательно, что Тим упустил на тай-брейке стартовый сет противостояния, но затем благодаря единственному брейку оставил за собой вторую партию встречи. А вот в начале решающего отрезка матча Рейлли пришлось отказаться от продолжения борьбы из-за проблем со здоровьем.
(5) Доминик Тим - (Q) Рейлли Опелка - 6:7(2), 6:3, 1:0, ret
На победу в матче Доминик Тим потратил чуть более 1 часа и 40 минут игрового времени. В третьем раунде Мастерса в Мадриде австрийский теннисист сыграет с победителем матча между Фабио Фоньини и Джоном Миллманом.
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